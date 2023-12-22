توجه حكومي لإنشاء معامل جديدة بتكنولوجيا حديثة

2023-12-22 15:06:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ نصار الحاجأكدت وزارة الصناعة ،اليوم الجمعة، أن هناك حاجة إلى انشاء معامل جديدة بتكنولوجيا حديثة.وقالت المتحدث باسم وزارة الصناعة ضحى الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الصناعة شكلت لجنة مركزية برئاسة الوكيل الفني وعضوية المدراء العامين في التخطيط، الفنية والرقابة والاقتصادية، وعلى ضوئها تم تشكيل لجان فرعية لدراسة المعامل المتوقفة وجدوى تاهيلها".واضافت الجبوري أن"هناك عدداً من المعامل غير مجدية التاهيل بسبب تقادم خطوطها الإنتاجية ومغادرتها للتكنولوجيا وليس لها طلب في الأسواق، لذا أصبحت الحاجة إلى انشاء معامل جديدة بتكنولوجيا حديثة وتلبي حاجة السوق عن طريق المشاركة مع القطاع الخاص"، مبينة ان"عدداً من المعامل تم تاهيلها وانجازها بالجهود ذاتية".