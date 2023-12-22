2023-12-22 15:11:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الانبار

نفى مدير مديرية الزراعة في محافظة الأنبار سنان محمد علي، اليوم الجمعة (22 كانون الاول 2023)، انباء اعتقاله بتهمة الرشوة، فيما أكد أنه يرقد في مستشفى الرمادي منذ 3 أيام؛ بسبب تعرضه إلى نزيف في “الأثني عشري".

وقال علي في مقطع فيديو من داخل المستشفى بتاريخ اليوم، حلصت عليه "بغداد اليوم"، "ارقد حالياً في مستشفى الرمادي؛ بسبب نزيف في الأثني عشري، منذ يوم الثلاثاء الماضي".

وفند الأخبار التي تتحدث عن اعتقاله، معتبرا أن من يقوم ببث تلك "الإشاعات"، هم مغرضون يريدون النيل منه، داعيا الى "توخي الدقة في نقل المعلومة".

من جهته، أكد مصدر مطلع لـ"بغداد اليوم"، إن "مدير زراعة الانبار يرقد في المستشفى تحت حراسة مشددة بانتظار تماثله للشفاء واستئناف الاجراءات القانونية الصادرة بحقه".

وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على مدير زراعة الأنبار الحالي، على خلفية دفعه 70 ألف دولار إلى جهات متنفذة مقابل غلق الشكوى الخاصة بشقيقته التي أدرج اسمها ضمن الخطة الزراعيَّة من دون وجه حق.

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