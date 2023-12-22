2023-12-22 15:34:02 - المصدر: واع

ليبيا- واع- زهراء صباحقالت الفنانة السورية منى واصف، اليوم الجمعة، إنها تنتمي للعراق عن طريق جدها العراقي الأصل والمولد، فيما اكدت ان حبها للعراقيين لا يوصف، مبينة أن بلد الرافدين سيظل عظيماً وشامخاً للأبد.واوضحت واصف في لقاء خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع) خلال زيارتها الى ليبيا، أن: "العراق يمثل الجمال والمتعة والثقافة والعلم، وهو أهلي وبيتي وناسي، وولادة وموطن آبائي الذين ينحدرون من الموصل، من أسرة عراقية كردية".وأضافت أنها "زارت العراق مرات عدة، كانت الأولى أواسط السبعينيات من القرن الماضي ثم تكررت الزيارات الى حد قريب"، لافتة الى أن "بغداد هي الثقافة، والعراق هو الكتاب الجميل المفتوح الذي سيظل جميلاً وعزيزاً وشامخاً طوال الزمن".