السليمانية.. مستشفى "هيوا" للسرطان يحصي مصابيه خلال 2023 ويرجح زيادة العدد

2023-12-22 15:42:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أحصى مستشفى “هيوا” المتخصص في أمراض السرطان بمحافظة السليمانية، اليوم الجمعة (22 كانون الاول 2023)، عدد المصابين بمرض العضال خلال عام 2023

وقال مسؤول شعبة السيطرة على مرض السرطان في المستشفى محمد عبد الوهاب في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "المستشفى سجل خلال العام الماضي ألفين و975 حالة إصابة بالسرطان"، مبينا أن "العدد لم ينخفض قياسا بالعام الجاري، باستثناء 66 حالة، لكن هناك احتمالية لزيادة العدد كون العام 2023 لم يشارف على الانتهاء بعد".

وأضاف، أن "90 ألف مريض راجعوا أقسام المستشفى المختلفة شهريا بالمجمل"، لافتا الى أن "العدد لا يقتصر على مرضى السرطان فحسب، بل المصابين بأمراض الدم المختلفة كذلك".