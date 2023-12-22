إطلاق نار وقطع للطريق من قبل مركبة حكومية.. ماذا جرى على سريع الشعلة؟ (فيديو)

2023-12-22 15:52:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أقدم مسلحان يستقلان مركبة حكومية، على قطع طريق سريع الشعلة شمالي العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني لـ"بغداد اليوم"، إن "مسلحين اثنين يستقلان مركبة حكومية تسببا بخدوش لمركبة أخرى على طريق سريع الشعلة".

واضاف، أن "أصحاب المركبة المدنية، أرادوا الاستفسار عن السبب، وإذا بهم يتفاجؤا بإطلاق نار من قبل أصحاب المركبة الحكومية".

وأشار المصدر الى، أن "أصحاب المركبة الحكومية فروا إلى جهة مجهولة، بعد أن قطعوا الطريق وتم تصويرهم".

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