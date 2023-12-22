السجن خمس سنوات بحق 10 منتمين لحزب البعث في كركوك

2023-12-22 15:56:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، القبض على شخص ظهر في فيديو يمجد بالنظام البائد، فيما أشار إلى أن محكمة جنايات كركوك أصدرت حكماً بالسجن 5 سنوات بحق (10) منتمين لحزب البعث المحظور.وذكر بيان للجهاز تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك، وبعد متابعة ميدانية، تمكنت من القبض على أحد الذين ظهروا في مقطع فيديوي أثناء احتفالات قرب مبنى المحافظة الجديد وهو يمجد بالطاغية ويرفع صوره مع مجموعة أشخاص آخرين، ليتم إحالته إلى الجهات المختصة بمحضر ضبط أصولي، استناداً لقانون حظر حزب البعث المنحل رقم (32) لسنة (2016) والمتضمن ملاحقة المروجين للنظام البائد".وأضاف البيان، أن "محكمة جنايات كركوك، أصدرت حكماً بالحبس لمدة خمس سنوات على (10) أشخاص من أفراد شبكة ألقت مفارز الامن الوطني في محافظة كركوك القبض عليهم في وقت سابق ينتمون إلى حزب البعث المحظور، ويعملون على الترويج له في مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال سير التحقيق اعترفوا بانتمائهم إلى الحزب المحظور".