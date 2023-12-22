العراق يحصد الوسام النحاسي في بطولة العرب للدراجات

2023-12-22 16:16:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأحرز لاعب منتخبنا الوطني بالدراجات سربست عبد الله، اليوم الجمعة، الوسام النحاسي في منافسات بطولة العرب الجارية أحداثها في العاصمة السعودية الرياض.وقال بيان للجنة الاولمبية العراقية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اللاعب سربست عبد الله حصد الوسام النحاسي، بعد أن حل بالمركز الثالث في سباق الفردي العام لمسافة 160 كم، لفئة تحت سن 23 عاما، بمشاركة 48 متسابقا يمثلون ثمانية منتخبات عربية، فيما أحرز المتسابق الجزائري حمزة ياسين المركز الأول والوسام الذهبي، ونال زميله حمزة عماري المركز الثاني والوسام الفضي".وأضاف، أنه "شاركت في المنافسات العربية عشرة منتخبات هي السعودية والعراق والمغرب والجزائر وتونس وقطر والإمارات والبحرين وعمان وليبيا".