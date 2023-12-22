ديالى تحسم جدل "سيول الحدود".. وتكشف عن تقرير تفصيلي للأنواء الجوية

2023-12-22 16:29:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

حسم مسؤول حكومي، اليوم الجمعة (22 كانون الأول 2023)، الجدل حول تدفق سيول الحدود مع هطول الامطار شرق محافظة ديالى.

وقال مدير ناحية قزانية (94 كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "حالة الاستنفار، ألغيت في 13 منطقة حدودية شرق ديالى، ومنها قزانية في ضوء تقرير الانواء الجوية الذي قدم تفاصيل تؤكد عدم وجود اي سيول؛ نتيجة هطول امطار منخفضة المعدل خلال الساعات الماضية".

واضاف الخزاعي، أن "تقرير الانواء عُمم على جميع المناطق لطمأنة الاهالي"، لافتا الى، ان "اي موجة سيول تدفع الاهالي الى اتخاذ سلسلة من الاجرءات الوقائية، أبرزها قلة الحركة ونقل قطعان الماشية والاغنام الى اماكن آمنة بالاضافة الى مغادرة الاراضي الزراعية القريبة من وديان تنهمر بها السيول في كل موسم تنجنبا لاي مفاجات".

واشار الى، أن "الانواء الجوية هي من تحسم الجدل حول سيول الحدود، ويجري التفاعل المباشر مع تقاريرها من قبل خلية الازمة الحكومية".

وتتعرض المناطق الحدودية بديالى مع إيران وخاصة ناحية قزانية، وناحية مندلي (90 كم شرق بعقوبة) سنويا وخلال موسم الشتاء والربيع الى موجات سيول قادمة من إيران.

وأقدم الجانب الإيراني في الموسم الشتوي العام الماضي على تغيير مسارات السيول نحو الأراضي الإيرانية ومنع تدفقها للحدود العراقية بسبب أزمة المياه في بعض المناطق الحدودية الإيرانية بحسب مسؤولين من تلك البلاد.