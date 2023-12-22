فوز الشرطة على نفط الوسط وديربي البصرة "حبايب" بدوري نجوم العراق

2023-12-22 16:36:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق فريق الشرطة الفوز على نادي نفط الوسط، فيما تعادل فريقا نفط البصرة مع الميناء، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 11 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

والتقى فريقا الشرطة ونفط الوسط على ملعب نادي أمانة بغداد في الساعة الثانية والنصف ظهراً، وانتهت المباراة لصالح الشرطة بنتيجة 3-0.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الشرطة بهدفين دون مقابل لنفط الوسط، جاء الهدف الأول عند الدقيقة 19 عن طريق اللاعب سجاد جاسم، بينما سجل محمود المواس الهدف الثاني للشرطة عند الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني أضاف مهند علي في الدقيقة 90 هدفاً ثالثاً للشرطة.

فيما انتهت مباراة ديربي البصرة، بين نفط البصرة وضيفه نادي الميناء بالتعادل الإيجابي 1-1، وجرت المباراة على ملعب الفيحاء.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل الميناء هدفه الوحيد عن طريق محمد شوكان في الدقيقة 58، وتمكن نفط البصرة من تعديل النتيجة عن طريق علاء رعد في الدقيقة 89.