المرور: حملات مستمرة لمنع عمل مركبات الخصوصي بصفة أجرة

2023-12-22 16:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلاميأكدت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، أن قرار منع عمل المركبات الخصوصي بصفة أجرة ما زال سارياً، فيما أشارت إلى أن هناك حملات ميدانية مستمرة للحد من هذه الظاهرة.وقال مدير الإعلام والعلاقات في المديرية العميد زياد القيسي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "إجراءات مديرية المرور بمنع عمل مركبات الخصوصي كأجرة مستمرة وفق القانون والتعليمات المرورية".وأضاف، أن "الغرامة المفروضة على هذه المخالفة هي 100 ألف دينار كونها تخالف البيانات والتعليمات، وتصل في بعض الأحيان إلى حجز المركبة"، مشيرا، إلى أن "هناك حملة توعية وتنسيق مع وسائل الإعلام، إضافة إلى حملات ميدانية في المرائب المنتشرة بمحافظة بغداد والمحافظات الأخرى".