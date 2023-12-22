وزير النقل يعلن المباشرة بإجراءات عملية لفصل المطارات عن سلطة الطيران المدني

2023-12-22 16:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الجمعة، المباشرة بإجراءات عملية لفصل المطارات العراقية عن سلطة الطيران المدني.وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً ضمّ وفد مؤسسة التمويل الدولية/ IFC، العضو في مجموعة البنك الدولي، بحضور وزير النقل رزاق محيبس السعداوي وعدد من المسؤولين الحكوميين، لمتابعة الاتفاقية الموقعة مع المؤسسة لتأهيل وتطوير مطار بغداد الدولي".وأضاف البيان، أن "السوداني أكد خلال اللقاء أن الاهتمام بتطوير مطار بغداد الدولي، الذي يمثل واجهة العراق مع العالم، يأتي ضمن رؤية شاملة تبنتها الحكومة لتطوير جميع المطارات والارتقاء بخدماتها".وأشار، إلى أن "الاتفاقية تتضمن تقديم محفظة استثمار متكاملة تشمل الكيفية التي تتمّ فيها توسعة المطار الدولي وتمويله وتشغيله وصيانته، وجعله متوافقاً مع المعايير الدولية للمطارات في العالم".وأكد وزير النقل- وفقا للبيان- أن "الاتفاق يهدف إلى رفع كفاءة المطار ومرافقه وعوامل السلامة فيه، والارتقاء بخدماته، لتتوافق مع المعايير الدولية للمطارات في العالم"، مؤكدا، أن "الوزارة شرعت في دراسة تطوير جميع مطارات البلاد لما لها من أهمية كبيرة كمحطات استقبال أمام دول العالم".وتابع السعداوي، أن "الوزارة وضعت خططا خدمية وتطويرية، استعدادا لاستلام مسؤولية إدارة المطارات، والتي تستهدف تقديم أفضل الخدمات في المطارات.ونبه، بأن "الوزارة باشرت إجراءات عملية فصل المطارات العراقية عن سلطة الطيران المدني العراقي وربطها بالوزارة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (23689) لسنة 2023، مؤكدا سعي الوزارة لمعالجة المعوقات التي تواجه استكمال إجراءات ربط المطارات العراقية بوزارة النقل، وفقا للسياقات القانونية والتوجيهات الحكومية".