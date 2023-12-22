الشرطة يمطر شباك نفط الوسط بثلاثية والميناء يسقط في فخ التعادل بدوري نجوم العراق

2023-12-22 17:12:03 - المصدر: واع

بغداد - واع - إحسان المرسوميأمطر فريق الشرطة بكرة القدم، اليوم الجمعة، شباك نظيره نفط الوسط بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، فيما حسم التعادل الإيجابي 1-1 ديربي البصرة بين الميناء ونفط الوسط في دوري نجوم العراق.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "فريق الشرطة تغلب على نفط الوسط بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي ضيفها ملعب الأمانة ببغداد".وأضاف، أن "أهداف القيثارة جاءت عبر سجاد جاسم في الدقيقة 20، فيما أضاف المحترف السوري محمود المواس الهدف الثاني في الدقيقة 36، وأحرز مهند علي الهدف الثالث في الدقيقة 90".وتابع، أنه "في المباراة الثانية، انتهى ديربي البصرة بين الميناء ونفط الوسط بالتعادل الإيجابي 1-1 في المباراة التي جرت في ملعب الفيحاء بالبصرة ضمن الجولة 11 من دوري نجوم العراق".