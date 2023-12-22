المرور تتوعد بالغرامة والحجز للمركبات الخصوصي التي تعمل كأجرة

2023-12-22 17:24:26 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة (22 كانون الأول 2023)، استمرار قرار منع عمل المركبات الخصوصي بصفة أجرة.

وقال مدير الإعلام والعلاقات في المديرية العميد زياد القيسي في تصريح للوكالة الرسمية تابعته "بغداد اليوم"، ان "إجراءات مديرية المرور بمنع عمل مركبات الخصوصي كأجرة مستمرة وفق القانون والتعليمات المرورية".

وأضاف، أن "الغرامة المفروضة على هذه المخالفة هي 100 ألف دينار كونها تخالف البيانات والتعليمات، وتصل في بعض الأحيان إلى حجز المركبة".

وأشار القيسي الى، أن "هناك حملة توعية وتنسيق مع وسائل الإعلام، إضافة إلى حملات ميدانية في المرائب المنتشرة بمحافظة بغداد والمحافظات الأخرى".

وكانت الحكومة السابقة وجهت في 27 آذار 2021، مديرية المرور العامة بمنع المركبات غير المرخصة (الخصوصي) من العمل بالأجرة؛ لأن مركبات الأجرة هي من تمتلك الرخصة لذلك.

يذكر أن العديد من أصحاب السيارات الخصوصي يعملون بها كسيارات أجرة من دون القيام بالإجراءات القانونية الخاصة بتحويل صفة سياراتهم من الخصوصي إلى الأجرة.