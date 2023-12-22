ضبط 4 حاويات مخالفة بميناء أم قصر

2023-12-22 17:43:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة (22 كانون الأول 2023)، ان منفذ ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة ضبط 4 حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد.

وذكر بيان للمنافذ تلقته "بغداد اليوم"، ان "مديرية منفذ ميناء ام قصر الشمالي تمكنت بناءً على المعلومات الواردة الينا من مصادرنا الخاصة وبعد إستحصال موافقة السيد قاضي التحقيق تم ضبط (4) حاويات تحتوي (اجهزة ستلايت، دريل شحن، اداوات احتياطية مستعملة، قمارة سيارة، مبيدات زراعية) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد كونها متجاوزة المدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون مراجعة اصحاب العلاقة".

وأضاف البيان "تم تشكيل لجنة وتنظيم محضر ضبط اصولي وإحالة المضبوطات الى مركز شرطة كمرك ام قصر لإتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة".



