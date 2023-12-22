بعد التخوف العربي.. اليكتي يطمئن بسياسة جديدة في كركوك بعد ضمان منصب المحافظ- عاجل

2023-12-22 17:46:17 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-كركوك

أكد عضو قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني ستران عبد الله، اليوم الجمعة (22 كانون الاول 2023)، أن منصب محافظ كركوك سيكون كردستانيا وتحديدا من الاتحاد الوطني، فيما اشار الى ان حزبه يخطط لتجاوز اخطاء الماضي.

وقال عبد الله في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الاتحاد الوطني الكردستاني يتبع سياسات نابعة من تراث الرئيس الراحل جلال طالباني، وهو تراث يعتمد على شدة الورد".

وأضاف أنه "إذا كان المحافظ كردياً اتحادياً، فهذا لايعني أن تكون الحكومة احادية الجانب، فالاتحاد يؤمن بحكومة شراكة كركوكية من قبل كل أطياف المجتمع الكركوكي من الكرد والعرب والتركمان والكلدواشور".

وأشار إلى أن "الحكومة المحلية المقبلة في كركوك يجب أن تكون حكومة لاتفرط بحق الكرد، كما أنها لاتهمش الآخرين أو تفرط بحقوقهم، حكومة خدومة تؤمن بالتوازن في التنمية والخدمات ولاتكرر أخطاء الماضي حيث الاستقطابات القومية والمذهبية التي كانت سائدة في المدينة".

ويتهم عرب كركوك الحزب الديمقراطي الكردستاني باجراء ممارسات عنفية ضد العرب قبل عام 2017 واتهامه باختطاف وتعذيب واعتقال العديد من العرب داخل مقره السابق الذي اصبح مقرا لقيادة العمليات المشتركة.

وفي وقت سابق، وصف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني إدريس حاج عادل، تفوق حزبه في محافظة كركوك بأنه "عودة الملك لاصحابه".

وكان محافظ كركوك من 2001 وحتى 2013 هو نجم الدين كريم، وهو عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.

وحقق تحالف كركوك قوتنا وارادتنا وهو المكون من الاتحاد الوطني الكردستاني وبعض الاحزاب الكردية الاخرى باستثناء الديمقراطي الكردستاني، حقق المرتبة الاولى في كركوك بعدد اصوات بلغ اكثر من 139 الف صوت، فيما حقق التحالف العربي في كركوك اكثر من 98 الف صوت.



