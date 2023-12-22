المفوضية تحدد موعد انتهاء الفرز اليدوي ومدى التغييرات على النتائج

2023-12-22 18:54:36 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الجمعة (22 كانون الأول 2023)، ان يوم الاحد المقبل ستنتهي عمليات العد والفرز اليدوي بالكامل، مشيرة الى انها ستقود الى تغييرات بسيطة في النتائج.

وقالت المفوضية في تصريحات تابعتها "بغداد اليوم"، إن "عمليات العد والفرز مستمرة في كل مراكز التدقيق في المحافظات وهنالك محافظات ستنجز عمليات العد والفرز اليوم الجمعة"، مبينة ان "أكبر مركزين تجري بهما عمليات العد والفرز هما مركز الكرخ وفيه 346 محطة ومركز الرصافة وفيه 224 محطة".





واشارت الى ان "70% من عملية العد والفرز لمحطات هذين المركزين ستكتمل اليوم، وغداً سيتم إكمال المتبقي"، مبينة ان "عمليات العد والفرز ستنتهي بحلول الأحد المقبل في جميع المراكز".

واوضحت ان "عمليات العد والفرز ستفضي إلى تغيير بسيط في النتائج ولن يكون تأثيرها كبيراً"، مؤكدة "حسم الشكاوى التي قدمت والتي يبلغ عددها 118 شكوى 55 منها تخص التصويت الخاص و63 شكوى قدمت في التصويت العام".







