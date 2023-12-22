2023-12-22 19:14:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قرر قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء المغربية يوم الجمعة، اعتقال رئيس نادي الوداد البيضاوي، أحد أكبر أندية كرة القدم في إفريقيا، سعيد الناصري للتحقيق معه بتهم عدة بينها "ترويج مخدرات".

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر في فريق الدفاع عنه؛ قوله إن قاضي التحقيق استجوب صباح الجمعة تمهيدياً سعيد الناصري (54 عاماً) وباقي المتهمين في هذه القضية، و"قرر ملاحقته في حالة اعتقال بعدة تهم بينها التزوير في محرر رسمي، عقد اتفاقات تتعلق بمسك وترويج مخدرات، استعمال شيك مزور".

وأفادت وسائل إعلام محلية إن القاضي وجه إليه أيضا تهمة "تبييض أموال".

ويشمل التحقيق في هذه القضية 25 متهما، 21 منهم رهن الاعتقال، بينهم رئيس مجلس جهة الشرق (شمال شرق البلاد) عبد النبي بعيوي (52 عاما) وفق ما أضاف المصدر.