فييرا: العراق قادر على الذهاب بعيدا في كأس آسيا

2023-12-22 19:28:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

يرى المدرب البرازيلي جورفان فييرا، صاحب الإنجاز الفريد بقيادته للمنتخب العراقي لحصد لقبه القاري الأول عام 2007، أن كتيبة أسود الرافدين قادرة على الذهاب بعيداً في النسخة المقبلة من كأس آسيا التي ستقام في قطر خلال يناير/كانون الثاني المقبل.

وقال فييرا في تصريحات صحفية اليوم الجمعة (22 كانون الأول 2023)، ان "كأس آسيا بطولة قوية وصعبة للغاية، حيث تضم الكثير من الدول الكبرى والفرق القوية، لكن بالطبع يمتلك العراق فريقا قويا للغاية وقادرا على المنافسة لتحقيق نتائج جيدة والذهاب بعيدا".

وأضاف: "مجموعة العراق قوية، اليابان واحد من أفضل الفرق في آسيا، وفيتنام وإندونيسيا تلعبان كرة قدم جيدة في السنوات الأخيرة.. وآمل أن يتمكن العراق من الذهاب إلى أبعد مدى ممكن، وأن يجلب الفرحة لجميع العراقيين".

وأردف: "لا أستطيع أن أحدد من سيفوز باللقب. هناك الكثير من المنتخبات الجيدة، كل شيء يمكن أن يحدث والمجموعات قوية جدًا.. وكرة القدم تدور حول المفاجآت، وأحيانًا الفريق الذي اعتقدنا أنه لن يذهب بعيدًا يفوز باللقب".