برشلونة مهدد بالاستبعاد من دوري الأبطال

2023-12-22 19:28:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

ذكرت صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية، اليوم الجمعة (22 كانون الأول 2023)، أن برشلونة يواجه خطر الاستبعاد من دوري أبطال أوروبا.

ويزعم التقرير أن أبطال الدوري الإسباني متهمين بانتهاك اللوائح المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

ووفقا للتقرير، فإن برشلونة أدرج حسابات غير صحيحة لمدة 3 أعوام، ولم يعلق اليويفا أو النادي على الأمر.

ويجب أن يتم تعويض نفقات النادي من خلال الإيرادات المرتبطة مباشرة بأعمال كرة القدم.

وأعلن برشلونة عن أرباح وصلت إلى 304 ملايين يورو (335 مليون دولار) في أيلول/ سبتمبر الماضي، ورغم ذلك فإن التقرير أكد أن الأرباح تشمل الأمور التسويقية وحقوق البث التليفزيوني بالإضافة إلى الرياضات الأخرى بنادي برشلونة.



ورغم ذلك، ووفقا للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فإنه غير مسموح بتقييم الميزانية العامة لمدة 3 أعوام.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر داخل اليويفا: "برشلونة يمكن استبعاده من دوري أبطال أوروبا لمدة 3 أعوام بدءا من موسم 2024/2025.. وكلما زادت الخسائر كلما زادت العقوبات".



ويمضي برشلونة، الذي يمر بأزمة مالية في السنوات الأخيرة، قدما في تطوير ملعب كامب نو، كما دخل في خلاف مع الاتحاد الأوروبي للعبة حول دعمه لدوري السوبر.



