صحة ديالى تعلن حصيلة كبيرة من الأدوية المهربة والمذاخر المغلقة

2023-12-22 19:35:40 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت دائرة صحة محافظة ديالى، اليوم الجمعة (22 كانون الأول 2023)، عن ضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وقال مدير اعلام صحة ديالى، فارس العزاوي، في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، ان "الفرق التفتيشية صادرت 21 سيارة محملة بالأدوية المنتهية الصلاحية خلال 4 أشهر".

وبين ان "هذه الادوية غير مفحوصة وتذهب الى مستشفيات ومذاخر أهلية"، مؤكدا انه "لا يمكن استخدامها في المستشفيات الحكومية لمجهولية المصدر والصلاحية"

وأضاف العزاوي "كما تم غلق أكثر من 61 مذخراً يحوي أدوية منتهية الصلاحية في الفترة الماضية".

وتعد قضية الرقابة الصحية والأمنية على المواد الداخلة إلى العراق من المشاكل الكبيرة، إذ تسبب إهمالها في السنوات السابقة بدخول كميات كبيرة من المواد الطبية غير الصالحة للاستخدام إلى البلاد، وهو ما شكل مخاطر صحية كبيرة على المواطنين.

وفي آيار الماضي، كشف وزير الصحة صالح الحسناوي، عن قرارات مجلس الوزراء في ما يخص ملف تهريب الأدوية وعدم خضوعها للتسجيل أو الفحص.

وأعلن الحسناوي في تصريح صحفي، عن "موافقة مجلس الوزراء على توصيات وزارة الصحة بما يخص تبادل الأدوية بالقطاع الخاص"، وكذلك تحديد فترة زمنية لكافة الأدوية الداخلة بدون أي فحص أو تسجيل للخضوع لإجراءات الفحص، وتتلف في حال عدم الفحص أو التسجيل خلال مدة شهر".

وتشكل الأدوية المستوردة ما نسبته 90% مما يستهلكه العراق، فيما أعلنت السلطات العراقية في عام واحد، ضبط ما يقارب 100 طن من الأدوية المهربة، عبر 6 حملات.