السليمانية.. مصرع شخصين اثر خلاف عشائري

2023-12-22 19:44:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أفاد مسؤول محلي في محافظة السليمانية، اليوم الجمعة (22 كانون الأول 2023)، بمصرع شخصين في حادث إطلاق نار نجم عن خلاف عشائري بين عائلتين شمالي شرقي المحافظة.

وقال مدير ناحية جوار قورنه التابعة للسليمانية نهرو سردار في تصريح صحفي، إن "خلافا عشائرا نجم بين عائلتين في الناحية مساء اليوم، تطور إلى استخدام الأسلحة النارية وأسفر عنه مصرع شخصين".

بدوره قال متحدث شرطة رابرين، المنطقة الإدارية المستقلة التي تضم الناحية، شورش إسماعيل إن "الحادث أسفر في البداية عن مصرع شخص واحد وإصابة آخر، غير أن الأخير لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى بعد مدة من نقله إليه".