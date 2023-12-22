العثور على نصف مليار بمنزل عشوائي لمتسولة بعد وفاتها ببغداد

2023-12-22 19:50:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر امني، اليوم الجمعة (22 كانون الاول 2023)، بالعثور على أكياس مليئة بالاموال في منزل متسولة تسكن في احدى العشوائيات بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "امرأة توفيت في احدى مستشفيات بغداد تسكن العشوائيات ضمن منطقة الحرية تعمل متسولة"، مبينا انه "عثر بداخل المكان الذي تسكن فيه على اكياس تقدر ب 4 الى 7 اكياس صغيرة وكبيرة بداخلها مبالغ مالية كبيرة لم يقدر ثمنها".

وبين المصدر أن "ابن المرأة يعمل ضابط برتبة عميد في احدى مؤسسات الدولة الامنية".





بالمقابل، قال مصدر امني اخر، ان الاموال التي تم العثور عليها تقدر بـ500 مليون دينار بشكل اولي.



