المفوضية: العد والفرز اليدوي أظهر مطابقة نتائج 10 محافظات بنسبة 100%

2023-12-22 20:22:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، اكمال عمليات التدقيق والتأكد من نتائج 10 محافظات من أصل 15 جرت فيها انتخابات مجالس المحافظات، فيما بينت ان نسب المطابقة في هذه المحافظات بلغت 100%.

وقال مساعد المتحدث باسم مفوضية الانتخابات نبراس ابو سودة في حديث لوكالة شفق نيوز إن "مفوضية الانتخابات تعمل بكوادر وطواقم كبيرة وبساعات عمل مستمرة في مراكز التدقيق بـ 15 محافظة ماعدا إقليم كوردستان".

وأضاف تم انجاز العمل بـ10 محافظات وما تبقى خمس محافظات فقط بينها العاصمة بغداد بجانبي الكرخ والرصافة وجاري العمل على انجاز هذه المحافظات ونسبة المطابقة بعد اكتمال العد والفرز اليدوي في المحافظات العشرة كانت نسبة المطابقة 100%.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت، يوم الثلاثاء 19 كانون الأول الجاري، النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات التي جرت الاثنين 18 من الشهر ذاته.

وقال عمر احمد رئيس مجلس المفوضين، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، أن "النتائج المعلنة تمثل 94.4 من النتائج الكلية"، مبينا أن المفوضية "أوفت بتنفيذ الاستحقاق الدستوري بإجراء انتخابات مجالس المحافظات".