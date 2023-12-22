هيئة الاستثمار: مراقبة المشاريع ونسب الإنجاز لضمان سير العمل في بغداد والمحافظات

2023-12-22 20:52:00 - المصدر: واع

بغداد – واعأكدت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الجمعة، مراقبة المشاريع ونسب الإنجاز لضمان سير العمل في بغداد والمحافظات.وقال المتحدث باسم الهيئة مثنى الغانمي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الهيئة الوطنية للاستثمار تراقب مشاريعها الاستثمارية والإستراتيجية بغية مواصلة نسب الإنجاز وتسجيل طبيعة التحديات الواجب معالجتها لضمان سير العمل في بغداد والمحافظات".وأضاف، أن "الهيئة تعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز مؤشرات الثقة بالبيئة العراقية لجذب رؤوس الأموال والمستثمرين والشركات الرصينة المتخصصة بالمشاريع الكبرى والحيوية"، لافتا، إلى أن "الهيئة حريصة على تطبيق البرنامج الحكومي وكل ما يتعلق بتطوير القطاع الاستثماري وتنميته وتوقيع مذكرات التفاهم لترصين القطاعات المتنوعة بمشاريع إستراتيجية في السكن والصناعة والزراعة والنقل والطاقة المتجددة وغيرها".