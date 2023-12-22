وزير التربية يوجّه بتمديد فترة التقديم إلى الاشتراك في الامتحانات الخارجية حتى الخميس المقبل
2023-12-22 21:12:01 - المصدر: واع
بغداد - واع
وجّه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الجمعة، بتمديد فترة التقديم الى الاشتراك في الامتحانات الخارجية للعام الدراسي الحالي.
وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن "وزير التربية وجه بتمديد فترة التقديم الى الاشتراك في الامتحانات الخارجية للعام الدراسي الحالي لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 2023/12/28".
وأضاف، أنه "جاء ذلك استجابة الى مناشدات المواطنين وفسح المجال أمام الأعداد الكبيرة من الراغبين بالتقديم إليها".
وجّه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الجمعة، بتمديد فترة التقديم الى الاشتراك في الامتحانات الخارجية للعام الدراسي الحالي.
وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن "وزير التربية وجه بتمديد فترة التقديم الى الاشتراك في الامتحانات الخارجية للعام الدراسي الحالي لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 2023/12/28".
وأضاف، أنه "جاء ذلك استجابة الى مناشدات المواطنين وفسح المجال أمام الأعداد الكبيرة من الراغبين بالتقديم إليها".