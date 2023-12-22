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‏وزير التربية يوجّه بتمديد فترة التقديم إلى الامتحانات الخارجية

‏وزير التربية يوجّه بتمديد فترة التقديم إلى الامتحانات الخارجية
‏وزير التربية يوجّه بتمديد فترة التقديم إلى الامتحانات الخارجية
2023-12-22 21:20:02 - المصدر: واع
بغداد - واع 
وجّه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الجمعة، بتمديد فترة التقديم الى الاشتراك في الامتحانات الخارجية للعام الدراسي الحالي.
وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن "وزير التربية وجه بتمديد فترة التقديم الى الاشتراك في الامتحانات الخارجية للعام الدراسي الحالي لغاية نهاية  الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 2023/12/28".
وأضاف، أنه "جاء ذلك استجابة الى مناشدات المواطنين وفسح المجال أمام الأعداد الكبيرة من الراغبين بالتقديم إليها".

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