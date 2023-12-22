2023-12-22 21:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوجّه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الجمعة، بتمديد فترة التقديم الى الاشتراك في الامتحانات الخارجية للعام الدراسي الحالي.وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن "وزير التربية وجه بتمديد فترة التقديم الى الاشتراك في الامتحانات الخارجية للعام الدراسي الحالي لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 2023/12/28".وأضاف، أنه "جاء ذلك استجابة الى مناشدات المواطنين وفسح المجال أمام الأعداد الكبيرة من الراغبين بالتقديم إليها".