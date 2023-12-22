هيئة الإعلام تؤكد تعرض البنى التحتية للاتصالات في منطقة أبو غريب إلى عمليات تخريب

2023-12-22 21:32:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكدت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الجمعة، تعرض البنى التحتية للاتصالات في منطقة أبو غريب إلى عمليات تخريب.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "تلقت عبر الرقم (177) المخصص لخدمة صوت المستهلك ومنذ الصباح الباكر عدداً كبيراً من شكاوى المواطنين والشركات المرخصة أصولياً حول انقطاع خدمة الانترنت في منطقة أبو غريب في بغداد"، لافتة الى أنه " انطلاقاً من الدور التنظيمي لها بموجب الأمر 65 النافذ ولغرض الحفاظ على حقوق المستهلكين ومنع الاحتكار في سوق الاتصالات، قامت بإرسال عدد من الفرق الفنية والتي أجرت كشفا ميدانياً في المنطقة أعلاه".وأضافت، أن "الفرق الفنية للهيئة أكدت قيام شركات غير مرخصة بقطع كابلات تزويد خدمة الانترنت عن عشرات الأبراج المرخصة في المنطقة، بدعوى تعاقد هذه الشركات مع الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية واحتكار تقديم الخدمة لهم في تلك المناطق، كما قامت تلك الشركات باستخدام ترددات وأجهزة مايكروية غير مرخصة تؤثر سلباً على تخصيصات الشركات المرخصة التي تعمل بصورة أصولية"، مشيرة الى أن "الفرق الفنية للهيئة سجلت عدداً من المخالفات القانونية بحق الشركات غير المرخصة والمخربة والتي سيجري التعامل معها وفقاً للسياقات القانونية المعتمدة".ودعت الهيئة الأجهزة الأمنية إلى "إسنادها في الحد من عمليات التخريب التي تستهدف البنى التحتية للاتصالات والتي يتضرر منها المواطن بالدرجة الأساس"، مطمئنة أصحاب الأبراج المرخصة أصولياً من قبل الهيئة وفقاً لقانون رقم 13 لسنة 2023، بأنها "ستتابع هذا الملف واستعادة حقوقهم المشروعة وفقاً للقانون".ونوهت الهيئة أنه "على جميع شركات مزودي خدمات الانترنت غير المرخصة الالتزام بالقوانين واللوائح الصادرة من قبل الهيئة وتحذرهم من مغبة الاستمرار في خرق القوانين والتعليمات النافذة والإضرار المتعمد بقطاع الاتصالات في العراق، واستكمال إجراءات الترخيص الخاصة بهم وبخلافة تتحمل الشركات المخالفة جميع الإجراءات القانونية".