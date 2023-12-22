رسميا.. سواريز يزامل ميسي مجددا

2023-12-22 22:18:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، اليوم الجمعة، (22 كانون الأول 2023) تعاقده مع الأوروجواياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة السابق.

ونشر إنتر ميامي، عبر حسابه الرسمي على "إكس"، صورة لـ 4 أطفال تحمل قمصان سيرجيو بوسكيتس، وجوردي ألبا، وليونيل ميسي، ولويس سواريز وأرفق تعليقا: "مرحبا لويس لحلم ميامي".

كان ميامي، تمكن من التعاقد مع ميسي في صيف 2023 ثم ضم الثنائي بوسكيتس وألبا، لينجح في لم شمل لاعبي برشلونة السابقين بتعاقده مع سواريز أيضا.

ولعب سواريز وميسي معا في برشلونة، خلال الفترة بين 2014، و2020، وتوجا بالعديد من الألقاب الإسبانية، والأوروبية داخل قلعة الكامب نو.

كانت تقارير صحفية قالت إن إنتر ميامي اتفق مع سواريز على توقيع عقد لمدة عام كامل مع خيار التمديد لموسم إضافي.

يذكر أن لويس سواريز، رحل عن صفوف برشلونة في 2020، ولعب بعدها لأندية أتلتيكو مدريد، وناسيونال الأوروجواياني، وجريميو البرازيلي.