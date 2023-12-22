السيتي يضرب فلومينينسي برباعية ويتوج بمونديال الأندية

2023-12-22 23:04:01 - المصدر: واع

متابعة - واعتوج مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد التغلب على فلومينينسي البرازيلي برباعية نظيفة، مساء اليوم الجمعة، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.وسجل رباعية السيتي جوليان ألفاريز في الدقيقة الأولى و(88)، ونينو بالخطأ في مرماه في الدقيقة (27) وفيل فودين في الدقيقة (72).افتتح السيتي التسجيل مبكرا في الدقيقة الأولى، بعد تسديدة قوية من أكي من خارج المنطقة اصطدمت بالقائم، وتابعها ألفاريز بتسديدة بالصدر أمام المرمى الخالي من الحارس سكنت الشباك.