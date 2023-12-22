2023-12-22 23:14:28 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم الجمعة، بأن قوة امنية داهمت منطقة سياحية وسط المحافظة واعتقلت أكثر من 20 مطلوبا.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية تابعة للاستخبارات داهمت منطقة سياحية تحوي شاليهات وفلل شمالي مدينة النجف مركز المحافظة واعتقلت 21 شخصا عراقيا وأجنبيا يحملون الجنسية البنغلاديشية، ومن كلا الجنسين"، لافتا إلى أن "أسباب المداهمة تعود لوجود بلاغ امني بتحول بعض الفلل والشاليهات إلى وكر (دعارة)".

وبين المصدر، ان "القوات الامنية عثرت بحوزة المعتقلين على اسلحة ومشروبات كحولية بكميات كبيرة، حيث تمت مصادرتها".