نجاة مرشح للانتخابات المحلية من محاولة اغتيال في كركوك

2023-12-22 23:52:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -









تعرض المرشح للانتخابات المحلية، الداعية الشاب أحمد كركوكي، الجمعة، لمحاولة اغتيال في محافظة كركوك.

وقال كركوكي الفائز في الانتخابات ضمن قائمة كركوك قوتنا وإرادتنا في تصريحات للإعلام الكردي إن "مركبته تعرض إلى إطلاق نار من سلاح ناري بإحدى شوارع مدينة كركوك"، نافيا "إصابته بأي أذى".





ولم تتبين أسباب محاولة الاغتيال، ولا الجهة التي تقف وراءها، فيما لم تصدر الجهات الأمنية في المحافظة أي توضيح حول الحادث حتى الآن.