نجاة مرشح للانتخابات المحلية من "محاولة اغتيال" في كركوك

2023-12-23 00:00:21 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تعرض المرشح للانتخابات المحلية، أحمد كركوكي، اليوم الجمعة (22 كانون الأول 2023)، لـ"محاولة اغتيال" في محافظة كركوك.

وقال كركوكي الفائز في الانتخابات ضمن قائمة كركوك قوتنا وإرادتنا في تصريحات للإعلام الكردي، تابعتها "بغداد اليوم"، إن "مركبته تعرضت إلى إطلاق نار من سلاح ناري بإحدى شوارع مدينة كركوك"، نافيا "إصابته بأي أذى".

ولم تتبين أسباب محاولة الاغتيال، ولا الجهة التي تقف وراءها، فيما لم تصدر الجهات الأمنية في المحافظة أي توضيح حول الحادث حتى الآن.