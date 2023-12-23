شرطة كركوك تنفي تعرض احد المرشحين لمحاولة اغتيال

2023-12-23 00:10:58 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نفت قيادة شرطة محافظة كركوك، يوم الجمعة (22 كانون الأول 2023)، تعرض المرشح للانتخابات المحلية أحمد كركوكي لمحاولة اغتيال.

وقالت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، "تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده، تعرض احد المرشحين الفائزين في مجلس محافظة كركوك لمحاولة اغتيال، وان الخبر غير صحيح وليس بالشكل الذي تم تداوله".

وأضافت، أن "العجلة التي أصيبت بطلق ناري تعود لاحد اصدقاءه ولم يكن احد يتواجد فيها".

وفي وقت سايق، قالت وسائل اعلام كردية ان احمد كركوكي الفائز في الانتخابات ضمن قائمة كركوك قوتنا وإرادتنا "تعرض إلى إطلاق نار من سلاح ناري بإحدى شوارع مدينة كركوك".