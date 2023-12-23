تحالف نبني يؤكد أهمية تشكيل حكومات محلية خدمية

2023-12-23 02:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد تحالف نبني، أهمية تشكيل حكومات محلية خدمية.وذكر بيان لتحالف نبني تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " هادي العامري، ترأس اجتماعاً لتحالف نبني لبحث جملة من الملفات أبرزها الإسراع في تشكيل مجالس المحافظات وانتخاب المحافظين".وأضاف، أن "الهيئة القيادية وأعضاء التحالف ثمنوا الإنجاز الكبير الذي تحقق في الانتخابات المحلية، معبرين عن شكرهم للشعب العراقي الذي قال كلمته عبر صناديق الإقتراع وسط أجواءٍ ديمقراطية لإختيار ممثليهم في مجالس المحافظات".وتابع البيان: "كما أكد المجتمعون على تشكيل حكومات محلية خدمية، وعلى تماس مباشر مع المواطن، لتأخذ على عاتقها إنجاز المشاريع الحيوية وتطوير البنى التحتية والخدمية لإكمال المهمة التي بدأتها الحكومة الاتحادية".