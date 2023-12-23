2023-12-23 08:02:11 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن نادي إنتر ميامي المنافس في دوري المحترفين الأميركي لكرة القدم عن تعاقده مع لويس سواريز لينضم المهاجم القادم من أوروغواي مجدداً لصديقه المقرب ولاعب برشلونة السابق ليونيل ميسي.ووقع سواريز عقداً لموسم 2024 مع إنتر ميامي، وسيلعب مجدداً بجانب نجمي برشلونة السابقين، سيرغيو بوسكيتس وجوردي ألبا، واللذين فاز معهما بالدوري الإسباني 4 مرات في 5 سنوات.وانضم اللاعب (36 عاماً) إلى إنتر ميامي قادما من غريميو البرازيلي، الذي سجل معه 26 هدفا وقدم 17 تمريرة حاسمة في كل البطولات، ليقود الفريق إلى لقبين هذا العام.وقال سواريز في بيان: "أنا سعيد للغاية ومتحمس لخوض هذا التحدي الجديد مع إنتر ميامي. لا أستطيع الانتظار لأبدأ. أنا جاهز للعمل وتحقيق حلم الفوز بالمزيد من الألقاب مع هذا النادي العظيم".وكان ميسي وسواريز جزءا من ثلاثي برشلونة الهجومي الشهير – إلى جانب البرازيلي نيمار - الذي سيطر على إسبانيا وأوروبا في موسم 2014-2015 عندما فاز النادي الكتالوني بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.المصدر : سكاي نيوز