كلوب: هذه ميزات ارسنال ونجم ليفربول أكثر شخص مجتهد قابلته

2023-12-23 08:28:11 - المصدر: واع

متابعة - واعأثنى مدرب ليفربول يورجن كلوب على أداء منافسه آرسنال قبل مباراة الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.ويتصدر آرسنال ترتيب الدوري بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول وأستون فيلا، ونتيجة مباراة اليوم ستكون مهمة في سباق المنافسة على اللقب.وقال كلوب: "سنلعب أمام فريق قوي للغاية. إنهم أفضل من الموسم الماضي. إنها مباراة ضخمة وعظيمة. إنه لأمر رائع أن نلتقي بهم. علينا أن نتأكد من جعلها مباراة جيدة على أرضنا، وتجربة مناسبة في آنفيلد".وأضاف: "لقد بدوا هكذا في الموسم الماضي. كانت مباراتنا معهم هنا رائعة. في النهاية، كان يجب أن نفوز بها. لقد جلبوا رايس، وهافيرتز، وهذا لا يجعلك أسوأ. لديهم مزيج جيد من اللياقة البدنية والفنيات. يتلقون التدريبات بشكل جيد".وأشاد كلوب بأداء لاعب وسطه الياباني واتارو إيندو بقوله: "إنه أحد أكثر الأشخاص المجتهدين الذين قابلتهم على الإطلاق. أنا سعيد لأن الجمهور يستطيع رؤيته الآن. إنه يعطي شيئاً مختلفاً للفريق. هو الذي يقوم بالتدخلات. إنه يفعل ذلك وتمريراته وإدراكه جيد حقاً".وأكد كلوب أن "لاعب وسطه الهولندي رايان جرافنبيرش سيكون جاهزاً لموقعة آرسنال، لكن أليكسيس ماك أليستر، وديوجو جوتا سيواصلان غيابهما".وعن إصابة الظهير الأيسر أندي روبرتسون، قال كلوب: "يقوم بالفعل الجيد. نحن بحاجة للتحلي بالصبر. لا يمكنه القيام بكل العمل البدني بعد. هناك وقت قصير قبل أن يعود. نأمل أن يكون ذلك في كانون ثان، لكننا لا نعرف".المصدر : كورة