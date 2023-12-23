2023-12-23 09:24:18 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم في البصرة، بدر ناصر، يوم السبت، عن سبب عدم افتتاح ملعب الميناء الأولمبي "30 ألف متفرج" لغاية الآن رغم اكتماله.

وقال ناصر، لوكالة شفق نيوز، إن "السبب في عدم افتتاح ملعب الميناء رغم اكتماله هو مطالبة الشركة المنفذة بباقي مستحقاتها المتبقية بذمة وزارة الشباب والرياضة وقدرها مليارا دينار عراقي".

وأضاف أن "وزارة الشباب والرياضة وعدت بدفع الالتزامات المالية، لا سيما بعد إكمال الشركة المتعلقات الخاصة بالملعب"، مردفاً: "الملعب جاهز بمنظوماته كافة من أرضية ومدرجات وملاعب تدريب".

واوضح رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم، أن "من المؤمل أن يحتضن الملعب مباريات دوري نجوم الكرة في الجولات المقبلة بعد تسليم المستحقات المالية".

وكان ملعب الميناء إلى جانب ملعب جذع النخلة، قد استضافا مطلع العام الحالي مباريات من بطولة خليجي 25 بمشاركة ثمان منتخبات خليجية.