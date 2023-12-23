اليوم .. أربع مباريات في دوري النجوم الكروي

2023-12-23 09:32:01 - المصدر: واع

بغداد – واعتقام اليوم السبت (4) مباريات ضمن منافسات الجولة الـ (11) من دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم الحالي (2023-2024).وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن" المباراة الأولى ستجمع بين فريق أمانة بغداد ونظيره كربلاء في الساعة الثانية والنصف ظهراً في ملعب بغداد بقيادة الحكم أوميد مصطفى، فيما يلتقي في المباراة الثانية وفي نفس التوقيت فريق الحدود مع ضيفة دهوك على ملعب الكوت بقيادة الحكم علي أحمد شاكر".وأضاف أن "ملعب فرانسوا حريري سيحتضن القمة المرتقبة التي تجمع أصحاب الأرض فريق أربيل مع الزوراء في مباراة تقام في الساعة الخامسة مساء بقيادة الحكم أحمد كاظم، بينما يضيف فريق الكهرباء على ملعب الزوراء الفريق القادم من الجنوب نفط ميسان في الساعة التاسعة والنصف مساء بقيادة الحكم أحمد عسكر".