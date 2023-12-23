جهاز مكافحة الإرهاب يفتح باب التطوع على ملاكه ويضع 6 شروط

2023-12-23 10:01:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم السبت (23 كانون الأول 2023)، إطلاق استمارة التطوع على ملاك الجهاز، فيما حدد 6 شروك للتقديم.

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ "بغداد اليوم"، أنه "نود ان نسترعي انتباه شبابنا الواعي الى انه سيطلق استمارة التطوع على ملاك جهازنا على منصات التواصل الاجتماعي الرسمية الموثقة لجهازنا (حصريا)".

وأشار الى أنه "تم تحديد 6 شروط للتقديم هي:

1. ان يكون المتقدم عراقي الجنسية ومن ابويين عراقيين.

2. ان لا يقل عمر المتطوع عن (18) سنة ولا يزيد عمره على (30) سنة (يحتسب العمر من تاريخ التقديم).

3. ان يكون قويم الاخلاق وحسن السمعة والسلوك.

4. ان يكون مستوفياً لشروط اللياقة البدنية والسلامة الصحية.

5. غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او جرائم الإرهاب او جرائم المخدرات او الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي.

6.ان يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الابتدائية في الأقل.



