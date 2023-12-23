حالة نادرة.. نجاح عملية رفع رحم ومبيض لمريض "ذكر" في بغداد (تفاصيل)

2023-12-23 10:01:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت دائرة صحة الرصافة، اليوم السبت (23 كانون الأول 2023)، نجاح عملية رفع رحم ومبيض لمريض ذكر يعاني من ازدواجية الاعضاء التناسلية في مستشفى الامام علي (ع) العام.

وذكر إعلام الدائرة في بيان ورد لـ "بغداد اليوم"، أنه "نجح فريق طبي في مستشفى الامام علي (ع) العام /دائرة صحة الرصافة في إجراء عملية لحالة نادرة رفع رحم ومبيض لمريض ذكر يعاني من ازدواجية الأعضاء التناسلية بالناظور الجراحي لغرض حماية المريض من التغيرات المستقبلية واردة الحصول كالسرطان وغيرها".

وأوضح، أنه "بعد إجراء كافة الإجراءات التحضيرية للعملية تمت من قبل الفريق الجراحي للجراحة الناظورية المتقدمة برئاسة الجراح الاستشاري احمد ناصر الطرفي مشرف ومدرب الجراحة الناظورية المتقدمة واختصاص دقيق جراحة السمنة والايض".

ولفت الى أنه "تكللت العملية بنجاح خلال وقت قياسي اقل من ساعة واحدة وخرج المريض بصحة جيدة جدا".