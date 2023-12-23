وزير الصحة: ثلاثة مستشفيات ستشهد تأهيل أجنحتها الخاصة

2023-12-23 11:04:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملاأكد وزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي، اليوم السبت، أن الوزارة جادة في إعادة تأهيل المؤسسات الصحية، لافتا الى أن ثلاثة مستشفيات ستشهد تأهيل الأجنحة الخاصة فيها.وقال صالح لوكالة الانباء العراقية (واع) خلال افتتاحه الجناح الخاص في مستشفى الكندي التعليمي بالعاصمة بغداد بعد اعادة تأهيله إن عملية تأهيل الجناح الخاص لمستشفى الكندي التعليمي في دائرة صحة الرصافة تمت على مرحلتين وتضمنت 59 غرفة منها 43 غرفة للرقود"، مبينا أن "الهدف من التأهيل الارتقاء بواقع الخدمات الفندقية المقدمة للمرضى وتطبيق قانون الضمان الصحي".واشار الى ان "ان واقع الادوية والمستلزمات الطبية واجراء العمليات والتداخلات الجراحية الاخرى تختلف عن العام الماضي"، مؤكدا أن "الاجنحة الخاصة هو الجناح الحكومي الذي يشترك مع النظام الصحي لتقديم الخدمات لتوفير كل مستلزمات الراحة الى المرضى".ولفت الى أن "الوزارة مستمرة بتأهيل الاجنحة الخاصة والمرحلة القادمة ستشهد تأهيل الجناح الخاص في مستشفى ابن البيطار والجناح الخاص في مستشفى الإمام علي ومستشفى الكاظمية"، مشددا على أن "الوزارة جادة باعادة تاهيل المؤسسات الصحية".