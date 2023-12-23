2023-12-23 11:06:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ذكرت شركة Focus 2 Move المتخصصة بتقديم البيانات الخاصة حول السيارات، أن سوق السيارات في العراق في شهر تشرين الأول 2023 ارتفع للشهر التاسع على التوالي، مبينة أن شركة "كيا" جاءت اولا بأكثر المبيعات وابرزها "كيا فرونتير".

وقالت الشركة في تقرير لها، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "سوق مبيعات السيارات في العراق استمر بالارتفاع لشهر تشرين الثاني بزيادة قدرها 25.2% مقارنة بالعام الماضي".

وأضافت أنه "تم بيع 12459 سيارة في شهر تشرين الاول، ما رفع مبيعات منذ بداية العام الحالي من عام 2023 ولغاية شهر تشرين الاول عند 104509 سيارات بارتفاع بنسبة 25.2% عن نفس الفترة من العام 2022".

ومن ناحية العلامة التجارية، بينت التقرير، أن "شركة كيا جاءت بالمركز الأول من حيث المبيعات، حيث تم بيع 27325 سيارة منذ بداية العام الحالي حتى شهر تشرين الثاني بزيادة 12.1%، تليها شركة تويوتا بمبيعات 26080 سيارة في حين جاءت هيونداي بالمركز الثالث بمبيعات 12195 سيارة".

وبحسب التقرير، فقد "جاءت MG رابعا بمبيعات 10779 سيارة، وجاءت بالمركز الخامس شوفرليت بمبيعات 4392 سيارة، وشيري بالمركز السادس 3176 سيارة، ومن ثم جاءت سوزوكي سابعا بـ 2927 سيارة".

وذكرت Focus 2 Moveـ أنه بالنظر إلى نماذج معينة "فتبقى كيا فرونتير هي الأفضل مبيعًا في العراق على الرغم من خسارة المبيعات السنوية بنسبة 28.4%، تليها تويوتا هايلكس، التي ارتفعت بنسبة 17.5%".