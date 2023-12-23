في إقليم كوردستان.. التجار يبادرون بخفض الأسعار والحكومة تدعم وتراقب السوق

2023-12-23 11:28:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مدير عام التجارة في وزارة التجارة والصناعة بإقليم كوردستان، نوزاد شيخ كامل، يوم السبت، عن مبادرة عدد من التجار "بيع السلع والمواد الغذائية في السوق بسعر مخفض"، ورغبتهم في اتخاذ هذه الخطوة بمدن الإقليم كافة.

وأشار شيخ كامل، خلال مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، إلى أن "عدداً كبيراً من المواطنين لا يستطيعون شراء السلع الضرورية لعدم توفر الرواتب بسبب عدم إرسالها من قبل بغداد، وهو ما دفع بعدد من رجال الأعمال باتخاذ (موقف وطني) كما اتخذوه في جائحة كورونا والحرب على داعش، وهي تخفيض أسعار المواد الغذائية حتى يتمكن الفقراء وذوي الإمكانات المالية المحدودة من شرائها".

وأوضح أن "الشركات المشاركة في بيع البضائع بأسعار مخفضة هي (كارفور، مجدي مول، سيتي ستار، شركة بهار، نوي ماركت، شو ماركت، سفره ماركت، شركة أكرو فود)، وجميعها بدأت بيع اللحوم المجمدة بأسعار رخيصة".

وأكد مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة، دعم حكومة الإقليم للأسواق كافة، والأماكن التي تبيع البضائع بأسعار رخيصة، آملاً أن يستمر ذلك في جميع المدن والمناطق في إقليم كوردستان.

وطالب شيخ كامل، المواطنين بـ"إبلاغ فرق الوزارة أينما علموا بارتفاع أسعار المواد الغذائية، ليتمكن موظفيهم التوجه إلى المكان للاطلاع على الأسعار، وإذا كان هناك فرق كبير في السعر، فسيتم محاسبة المتلاعبين بالأسعار".

وبحسب المسؤول الحكومي الكوردي، فإن العام 2023، شهد زيارة أكثر من 48 ألف مكان وأسواق، و تم تسجيل أكثر من 3000 مخالفة، وإغلاق أكثر من 70 مكاناً، وتغريم تجار وبائعين بقيمة 338 مليون دينار، وضبط أو حجز 380 طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.