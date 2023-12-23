2023-12-23 11:30:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أكدت منظمة حقوقية، اليوم السبت (23 كانون الاول 2023)، أن الكرد على مقربة من فقدان مقعدهم الوحيد في مجلس محافظة ديالى.

وقال رئيس منظمة ديالى لحقوق الانسان طالب حسين لـ"بغداد اليوم"، إن "الأرقام التي أفرزتها عملية العد والفرز لمحطات الاقتراع الخاص من قبل مفوضية ديالى يوم أمس الخميس، تظهر محدودية الاصوات التي حصلت عليها قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني قياسا ببقية القوائم الاخرى ما يجعلها في موقف صعب جدا اذا ما استمرت ذات الارقام اليوم".

واضاف، أن "خسارة الكرد لمقعدهم الوحيد في مجلس ديالى وارد جدا، في ضوء النتائج الأولية التي أفرزتها عملية العد والفرز"، مستدركا "لكن قد تحصل مفاجأة، خاصة مع وجود عشرات المحطات التي لم تكمل عملية عد وفرز الاصوات بعد".

واشار حسين الى، أن "قائمة الاستحقاق قد تظفر بمقعد جديد، فيما يحافظ تحالف عزم على وضعه بحصوله على مقعدين"، مبينا أن "الساعات الاخيرة ستكون حاسمة في خلق متغيرات خاصة في أسماء الفائزين في القوائم، وهي مرجحة في أكثر من قائمة حتى الان".

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس الجمعة (22 كانون الاول 2023)، انجاز عد وفرز 47 محطة انتخابية في محافظة ديالى.

وقال مدير إعلام مفوضية الانتخابات في ديالى سلام مهدي في حديث لـ"بغداد اليوم، إن "المفوضية أنجزت عملية عد وفرز 47 محطة انتخابية في مخازنها الرئيسية ببعقوبة يوم أمس، بحضور وكلاء الكيانات السياسية"، مشيرا الى "اكمال ما تبقى من المحطات الانتخابية اليوم، وفق الاليات المعتمدة".

واضاف مهدي، أن "اجمالي المحطات التي تخضع للعد والفرز في ديالى هي 107 محطات للاقتراع الخاص، و4 محطات للاقتراع العام"، لافتا الى ان "تلك المحطات تضم عشرات الالاف من الاصوات، والنتائج تعطى بشكل مباشر لوكلاء ومراقبي الكيانات".

وتوقع، "انتهاء عملية العد والفرز اليوم الجمعة، ونقل النتائج الى بغداد لاعلانها فيما بعد"، مشيرا الى ان "العملية تجري بشفافية عالية".

وأنطلقت عمليات العد والفرز اليدوي، يوم الخميس (21 كانون الاول 2023) في 16 مركزاً للتدقيق بالمحافظات غير المنتظمة بإقليم وعددها 15 محافظة بحضور عدد كبير من المراقبين ووكلاء الكيانات السياسية ووسائل الإعلام.