2023-12-23 11:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واعتقام اليوم السبت خمس مباريات لحساب المجموعة الثانية من منافسات الجولة الرابعة لدوري الكرة الممتاز بكرة القدم للموسم الحالي (2023-2024).وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) إن" فريق الكوفة سيستقبل نظيره الرمادي ، فيما يلتقي فريق البحري مع الصناعة".وأضاف أن " ملعب الغراف سيستضيف مباراة اصحاب الارض فريق الغراف مع الجولان ، بينما يلاعب فريق غاز الشمال نظيره ديالى".وأوضح أن" مواجهات اليوم ستختتم بلقاء فريق المصافي مع الصناعات الكهربائية ".يشار الى أن جميع مباريات هذه اليوم ستقام في الساعة الثانية ظهراً.