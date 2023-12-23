اليوم .. (5) مباريات لحساب الجولة الـ(4) من ممتاز الكرة
2023-12-23 11:36:01 - المصدر: واع
بغداد – واع
تقام اليوم السبت خمس مباريات لحساب المجموعة الثانية من منافسات الجولة الرابعة لدوري الكرة الممتاز بكرة القدم للموسم الحالي (2023-2024).
وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) إن" فريق الكوفة سيستقبل نظيره الرمادي ، فيما يلتقي فريق البحري مع الصناعة".
وأضاف أن " ملعب الغراف سيستضيف مباراة اصحاب الارض فريق الغراف مع الجولان ، بينما يلاعب فريق غاز الشمال نظيره ديالى".
وأوضح أن" مواجهات اليوم ستختتم بلقاء فريق المصافي مع الصناعات الكهربائية ".
يشار الى أن جميع مباريات هذه اليوم ستقام في الساعة الثانية ظهراً.
تقام اليوم السبت خمس مباريات لحساب المجموعة الثانية من منافسات الجولة الرابعة لدوري الكرة الممتاز بكرة القدم للموسم الحالي (2023-2024).
وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) إن" فريق الكوفة سيستقبل نظيره الرمادي ، فيما يلتقي فريق البحري مع الصناعة".
وأضاف أن " ملعب الغراف سيستضيف مباراة اصحاب الارض فريق الغراف مع الجولان ، بينما يلاعب فريق غاز الشمال نظيره ديالى".
وأوضح أن" مواجهات اليوم ستختتم بلقاء فريق المصافي مع الصناعات الكهربائية ".
يشار الى أن جميع مباريات هذه اليوم ستقام في الساعة الثانية ظهراً.