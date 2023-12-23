الزراعة: لجنة وزارية للاتفاق مع شركة خاصة بصيانة طائرات رش المبيدات وتأهيل الطيارين

2023-12-23 11:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واع- آمنة السلاميكشفت وزارة الزراعة، اليوم السبت، عن إجراءاتها لصيانة طائرات رش المبيدات وتأهيل الطيارين والفنيين، فيما أعلنت تشكيل لجنة وزارية للاتفاق مع شركة خاصة بصيانة الطائرات وتأهيل الطيارين والفنيين.وقال المتحدث باسم الوزارة محمد الخزعلي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ملف الطائرات الخاصة برش المبيدات قديم ويعود الى العام 2014، وفي ظل الحكومة الحالية كان هناك توجه لإعادة إحياء هذا الملف باتجاه إعادة صيانة هذه الطائرات التي تم شراؤها بمبالغ عالية من شركة إيرباص"، لافتاً الى أن "هناك بعض الصعوبات الخاصة بهذه الطائرات وقد أصدر مجلس الوزراء قراراً بعد توصية من وزير الزراعة".وأشار الى أنه "تم تخصيص الأموال للصيانة، وهناك لجنة مشكلة ستشهد إحالة هذا الموضوع الى إحدى الشركات التي تقدمت لصيانة هذه الطائرات وتأهيل الكوادر من الطيارين والفنيين والعاملين في هذا المجال للمساهمة في حملات المكافحة التي تقوم بها الوزارة على مدار السنة".وكان مجلس الوزراء قد قرر في وقت سابق إعلان مناقصة صيانة طائرات الرش التابعة لوزارة الزرعة.