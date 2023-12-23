العراق يرسل أكثر من 15 طنا من المواد الغذائية والاغاثية لغزة عبر مصر (صور + فيديو)

2023-12-23 11:56:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت جمعية الهلال الاحمر العراقي، يوم السبت، عن ارسال اكثر من 15 طنا من المواد الغذائية والاغاثية الى مصر لارسالها إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقالت الجمعية في بيان لها اليوم، إن "طواقم الهلال الاحمر العراقي بالتعاون مع طيران القوة الجوية العراقية قامت بإرسال أكثر من 15 طنا من المواد الغذائية والاغاثية المهداة من الحكومة العراقية الى مطار العريش في مصر تمهيدا لتسليمها الى الهلال الاحمر الفلسطيني".

واضاف البيان "ان هذه الدفعة التاسعة من المواد الغذائية والإغاثية التي تم ارسالها الى الهلال الاحمر المصري بغية تسليمها الى الهلال الاحمر الفلسطيني عن طريق معبر رفح".

وأكد البيان أنه "مازال ارسال المساعدات مستمرا من قبل الحكومة العراقية عبر الجسر الجوي والبحري المتفق عليه مع الحكومة المصرية وعبر تنسيق الهلال الاحمر العراقي مع نظرائه المصري والفلسطيني".