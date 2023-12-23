النزاهة تطلق حملتها للإبلاغ عن تضخم الأموال في قطاع وزارة التجارة

2023-12-23 13:06:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

أطلقت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة حملتها للإبلاغ عن تضخم الأموال في وزارة التجارة ودوائرها والشركات التابعة لها، مجددة دعوتها للتعاون معها في الحفاظ على المال العام وإعادة الأموال المتحصلة من الفساد.



الهيئة أفادت بأنَّها حدَّدت المُدَّة من الثاني والعشرين من كانون الأول الجاري إلى نهاية كانون الثاني من العام المقبل؛ للإبلاغ عن تضخم الأموال في قطاع وزارة التجارة ودوائرها والشركات التابعة لها في المركز والمحافظات، حاثَّةً المُواطنين الكرام للإبلاغ عن أيَّة زيادةٍ في أموال المُوظَّفين والمُديرين في هذا القطاع أو أزواجهم أو أولادهم لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة.



ولفتت إلى أنَّ مواصلة حملة الإبلاغ عن تضخُّم أموال المُوظَّفين أوالمُكلَّفين بخدمةٍ عامةٍ أو أزواجهم أو أبنائهم وعلى شكل قطاعاتٍ، كان بفضل تعاون المواطنين الذين زوَّدوا الهيئة بمعلوماتٍ مُهمَّةٍ جارٍ التحقيق فيها، وبعضها صدر فيه أوامرٌ قضائيَّة، مُنوّهةً بأنَّ استمرار التعاون بين الهيئة والمُواطنين في ملف تضخُّم الأموال سيفضي إلى إعادة المليارات من الدنانير إلى الخزينة العامَّة.



ونبَّهت إلى أنَّ حملتها هذه تقع ضمن واجباتها في منع الفساد ومُكافحته، واسترداد أموال الشعب المسروقة التي استحوذ عليها الفاسدون بغير وجه حقٍّ، إذ فتحت حسابين في مصرف الرافدين بالدينار العراقي والدولار الأمريكي؛ من أجل إيداع المبالغ المسترَّدة.



وأشارت إلى أنَّها خصَّصت نوافذ عـدَّة لتلقّي البلاغات في هذا المضمار، منها: الخط الساخن (07800701653)، وصفحة (من أين لك هذا) في موقعها الإلكترونيِّ الرسميِّ، فضلاً عن البريد الإلكتروني. (blaghat@nazaha.iq).