في إقليم كوردستان حوالي 60% يعانون من مرض السمنة ووزير الصحة يحذر

2023-12-23 13:16:12 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ احتضنت مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، اليوم السبت، مؤتمراً خاصاً بمرض السمنة والتي قال مختصون أن حوالي 60% من سكان الإقليم يعانون من هذا المرض.

وقال اخصائي الطب الرياضي والتنحيف هژين طلعت سامان في كلمة خلال المؤتمر الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن مرض السمنة أحد الأمراض الشائعة في العالم، لأنه ومنذ العام 1975 ولغاية الآن قد ازداد اعداد المصابين بهذا المرض من 10% الى 30% في كل أنحاء العالم بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أن أعمار الاشخاص الذين يعانون من السمنة من 40 عاما فصاعدا، مردفا بالقول: قمنا بإجراء مسح عن مرض السمنة في اقليم كوردستان وتبيّن انه لغاية الان وصلت نسبة المصابين بالسمنة حوالي 60 بالمئة.

وأوضح سامان أخذنا نماذج لـ206 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 - 40 عاما، فأظهرت النتائج أن 40% من الإناث، ونحو 59 بالمئة من الذكور يعانون من السمنة.

ونوه إلى ان نتائج المسح أظهرت أيضا أن 35% في اقليم كوردستان يعانون من السمنة المفرطة الخطيرة، و 46% من السمنة الاعتيادية، عازيا السبب بالاصابة في هذا المرض

الى تناول الأطعمة غير الصحية، اضافة الى بعضها وراثي، وكذلك عدم ممارسة الرياضة، وقلة النوم، والأمراض المزمنة.

بدوره تطرق وزير الصحة في الإقليم سامان البرزنجي خلال كلمة القاها في المؤتمر، إلى هذا المرض، وقال مخاطبا السكان في كوردستان "ارجو منكم أيها المواطنون - وأود من وسائل الإعلام أن تنقل بوضوح هذه الرسالة، والتي مفادها - ألاّ يصغوا إلى الشائعات التي تتداولها مواقع التواصل الاجتماعي عن الأعشاب والدواء والأطعمة لأن تلك المعلومات غير علمية وغير طبية بل سيئة ولها أضرار".

وأضاف أن الحديث عن أنواع من الأشربة والأعشاب التي يتم طهيها مثل الشاي، و التي تساعد على التنحيف جميعها تحتوي على أضرار، وهي لا تفرق عن الدواء و يتعين تناولها بجرعات وبتعليمات ووصفة طبية.