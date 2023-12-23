2023-12-23 13:30:04 - المصدر: العربي الجديد

تمكنت فصائل "الجيش الوطني السوري" المعارض الحليف لتركيا من صدّ محاولة تسلّل لـ"قوات سورية الديمقراطية" (قسد) بريف حلب الشمالي، فيما نفذ مقاتلو العشائر العربية هجمات متفرقة عدة، استهدفت نقاطاً وحواجز لـ"قسد" بريف محافظة دير الزور، شرقي سورية.

وقالت مصادر مقربة من "الجيش الوطني السوري"، في حديث مع "العربي الجديد"، إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين مجموعات "الجيش الوطني" ومجموعتين من قوات "قسد"، حاولتا التسلل بعد منتصف ليل الجمعة إلى محاور قرية تويس جنوبي شرق مدينة مارع، الواقعة ضمن ما يُعرف بمنطقة "درع الفرات" بريف حلب الشمالي، شمالي سورية، مؤكدة وقوع إصابات ضمن صفوف القوات المهاجمة، من دون إحراز أي تقدم يذكر على الأرض.

في غضون ذلك، انفجرت دراجة نارية ليل الجمعة، يُرجح أنها كانت مفخخة، قرب دوار النيروز في مدينة عفرين الواقعة ضمن ما يُعرف بمنطقة "غصن الزيتون" بريف حلب الشمالي، ما تسبب بأضرار مادية وإصابة مدني بجروح طفيفة، فيما لا تزال التحقيقات جارية من قبل عناصر "الشرطة العسكرية" في المنطقة للكشف عن ملابسات الانفجار.

إلى ذلك، استهدفت طائرة مُسيّرة تركية، مساء الجمعة، نقطة عسكرية لقوات "قسد" في محيط قرية قرط ويران بريف مدينة منبج الغربي، في ريف محافظة حلب الشرقي، شمالي البلاد، من دون معرفة الخسائر الناجمة عن الاستهداف.

وكان قيادي من قوات "قسد" قد قُتل صباح أمس الجمعة، بالإضافة إلى مقتل مرافقه، وإصابة قيادي ثالث كان برفقتهم، إثر استهداف طائرة مُسيّرة تركية سيارةً من نوع "جيب" على الطريق الواصل بين ناحية تل تمر ومدينة الحسكة بريف محافظة الحسكة الشمالي، شمال شرقي البلاد.

فيدان: سنواصل مكافحة التنظيمات الإرهابية

في سياق متّصل، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول" التركية، إن "تركيا ستواصل مكافحة التنظيمات الإرهابية في سورية، وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب، لمنع قيام دولة إرهابية في شمال سورية".

وشدد فيدان، في كلمة خلال مناقشة موازنة وزارة الخارجية التركية لعام 2024 في البرلمان، على "دعم أنقرة مسارَ الحل السياسي في سورية، وفي مقدمته قرار مجلس الأمن الدولي لضمان السلم الأهلي في هذا البلد، وبين تركيا"، مشيراً إلى أن "تركيا ملتزمة التزاماً كاملاً بسلامة الأراضي السورية ووحدتها السياسية".

من جهة أخرى، نفذ مقاتلو العشائر العربية، ليل الجمعة - السبت، هجمات بالأسلحة الفردية، استخدمت فيها قذائف صاروخية من نوع "آر بي جي"، على نقاط وحواجز عسكرية تابعة لقوات "قسد" في كلٍ من بلدات الطيانة، وذيبان، والجرذي، والشنان بريف محافظة دير الزور الشرقي، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف عناصر "قسد".